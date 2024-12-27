Сьогоднішня ціна PIGU (PIGU)

Поточна ціна PIGU (PIGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.69M USD. Ціна PIGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIGU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.83K USD

- зміна ціни PIGU протягом дня — -8.69%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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