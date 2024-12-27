Ціна PIGU (PIGU)
Поточна ціна PIGU (PIGU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.69M USD. Ціна PIGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PIGU:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 99.83K USD
- зміна ціни PIGU протягом дня — -8.69%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PIGU до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PIGU до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PIGU до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PIGU до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.69%
|30 днів
|$ 0
|+64.61%
|60 днів
|$ 0
|+164.86%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PIGU: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.02%
-8.69%
+0.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PIGU is a memecoin launched on the Sui blockchain, designed to raise awareness of Sui's innovative technology and builder community. Unlike other projects, PIGU takes a fun and lighthearted approach, using its clumsy and charming mascot to engage users through high-quality animations and memes. The goal is to make blockchain technology more approachable by highlighting the unique features of Sui in a relatable, entertaining way. By leveraging humor and creativity, PIGU helps with bridging the gap between the blockchain world and everyday users, making it easier for newcomers to understand and appreciate what Sui has to offer.
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