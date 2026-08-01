Яка зараз ціна PIGI COIN?

PIGI COIN (PIGI) торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -42.96% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає PIGI COIN у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad, PIGI часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують PIGI сьогодні?

За останні 24 години PIGI зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів PIGI COIN?

Сьогодні в обігу знаходиться 1000000000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг PIGI?

Наразі PIGI COIN займає ринковий рейтинг №8643 з ринковою капіталізацією ₴942955.82635306752000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати PIGI COIN за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -42.96% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як PIGI COIN порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme,Pools Launchpad PIGI демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.