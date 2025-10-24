Інформація щодо ціни PiggyCoinBSC (PIGGYC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0 Макс. за 24 год $ 0 Рекордний максимум $ 0 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) -9,38%

Актуальна ціна PiggyCoinBSC (PIGGYC) становить --. За останні 24 години PIGGYC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIGGYC становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIGGYC змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на -9,38% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PiggyCoinBSC (PIGGYC)

Ринкова капіталізація $ 208,40K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 208,40K Циркуляційне постачання 849,51B Загальна пропозиція 849 507 689 892,4255

Поточна ринкова капіталізація PiggyCoinBSC — $ 208,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIGGYC — 849,51B, зі загальною пропозицією 849507689892.4255. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 208,40K.