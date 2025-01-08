Сьогоднішня ціна Piggy (PIGGY)

Поточна ціна Piggy (PIGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна PIGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Piggy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.38K USD

- зміна ціни Piggy протягом дня — -6.42%

- циркуляційна пропозиція – 63.12B USD

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