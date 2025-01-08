Ціна Piggy (PIGGY)
Поточна ціна Piggy (PIGGY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 1.99M USD. Ціна PIGGY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Piggy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.38K USD
- зміна ціни Piggy протягом дня — -6.42%
- циркуляційна пропозиція – 63.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Piggy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Piggy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Piggy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Piggy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.42%
|30 днів
|$ 0
|+94.82%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Piggy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-6.42%
-23.27%
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