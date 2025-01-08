Сьогоднішня ціна Pigga (PIGGA)

Поточна ціна Pigga (PIGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.36K USD. Ціна PIGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pigga:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD

- зміна ціни Pigga протягом дня — -6.33%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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