Ціна Pigga (PIGGA)
Поточна ціна Pigga (PIGGA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 10.36K USD. Ціна PIGGA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pigga:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.54 USD
- зміна ціни Pigga протягом дня — -6.33%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pigga до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pigga до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pigga до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pigga до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.33%
|30 днів
|$ 0
|-15.05%
|60 днів
|$ 0
|+34.11%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pigga: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-6.33%
+2.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Piggie who rules the meme world.
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