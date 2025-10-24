Інформація щодо ціни PigeonToken (PIQ) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,05% Зміна ціни (1 дн.) +3,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,47%

Актуальна ціна PigeonToken (PIQ) становить --. За останні 24 години PIQ торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIQ становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIQ змінився на +0,05% за останню годину, +3,71% за 24 години та на +8,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PigeonToken (PIQ)

Ринкова капіталізація $ 34,33K$ 34,33K $ 34,33K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34,33K$ 34,33K $ 34,33K Циркуляційне постачання 15,00B 15,00B 15,00B Загальна пропозиція 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0 15 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація PigeonToken — $ 34,33K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIQ — 15,00B, зі загальною пропозицією 15000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34,33K.