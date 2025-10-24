Інформація щодо ціни PIGEONS (PIGEONS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00376688 $ 0,00376688 $ 0,00376688 Мін. за 24 год $ 0,00484793 $ 0,00484793 $ 0,00484793 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00376688$ 0,00376688 $ 0,00376688 Макс. за 24 год $ 0,00484793$ 0,00484793 $ 0,00484793 Рекордний максимум $ 0,00488496$ 0,00488496 $ 0,00488496 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,86% Зміна ціни (1 дн.) -2,80% Зміна ціни (за 7 дн.) +92,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +92,02%

Актуальна ціна PIGEONS (PIGEONS) становить $0,00393682. За останні 24 години PIGEONS торгувався між мінімумом у $ 0,00376688 і максимумом у $ 0,00484793, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIGEONS становить $ 0,00488496, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIGEONS змінився на -0,86% за останню годину, -2,80% за 24 години та на +92,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PIGEONS (PIGEONS)

Ринкова капіталізація $ 1,25M$ 1,25M $ 1,25M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,26M$ 1,26M $ 1,26M Циркуляційне постачання 318,82M 318,82M 318,82M Загальна пропозиція 321 000 123,0000001 321 000 123,0000001 321 000 123,0000001

Поточна ринкова капіталізація PIGEONS — $ 1,25M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIGEONS — 318,82M, зі загальною пропозицією 321000123.0000001. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,26M.