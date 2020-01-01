Токеноміка Pigeon Tech (GOVAI) Дізнайтеся ключову інформацію про Pigeon Tech (GOVAI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pigeon Tech (GOVAI) Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution! Офіційний вебсайт: https://govai.meme Купити GOVAI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pigeon Tech (GOVAI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pigeon Tech (GOVAI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 491,34K $ 491,34K $ 491,34K Загальна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M Циркуляційна пропозиція: $ 999,84M $ 999,84M $ 999,84M FDV (повністю розведена вартість): $ 491,34K $ 491,34K $ 491,34K Історичний максимум: $ 0,0086572 $ 0,0086572 $ 0,0086572 Історичний мінімум: $ 0,00016962 $ 0,00016962 $ 0,00016962 Поточна ціна: $ 0,00048945 $ 0,00048945 $ 0,00048945 Дізнайтеся більше про ціну Pigeon Tech (GOVAI)

Токеноміка Pigeon Tech (GOVAI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pigeon Tech (GOVAI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів GOVAI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів GOVAI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку GOVAI, досліджуйте ціну токена GOVAI в реальному часі!

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