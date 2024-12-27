Ціна Pigeon Tech (GOVAI)
Поточна ціна Pigeon Tech (GOVAI) сьогодні становить 0.0013102 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна GOVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pigeon Tech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.62K USD
- зміна ціни Pigeon Tech протягом дня — -6.32%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pigeon Tech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pigeon Tech до USD становила $ -0.0004816107.
За останні 60 днів зміна ціни Pigeon Tech до USD становила $ +0.0006099519.
За останні 90 днів зміна ціни Pigeon Tech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.32%
|30 днів
|$ -0.0004816107
|-36.75%
|60 днів
|$ +0.0006099519
|+46.55%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pigeon Tech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.35%
-6.32%
-15.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!
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