Сьогоднішня ціна Pigeon Tech (GOVAI)

Поточна ціна Pigeon Tech (GOVAI) сьогодні становить 0.0013102 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна GOVAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pigeon Tech:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.62K USD

- зміна ціни Pigeon Tech протягом дня — -6.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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