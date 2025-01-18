Ціна Pigeon In Yellow Boots (PIGEON)
Поточна ціна Pigeon In Yellow Boots (PIGEON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIGEON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pigeon In Yellow Boots:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 709.66 USD
- зміна ціни Pigeon In Yellow Boots протягом дня — +2.77%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pigeon In Yellow Boots до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pigeon In Yellow Boots до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pigeon In Yellow Boots до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pigeon In Yellow Boots до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.77%
|30 днів
|$ 0
|+17.67%
|60 днів
|$ 0
|-55.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pigeon In Yellow Boots: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
+2.77%
+16.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
it's a pigeon and he's wearing yellow boots.
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