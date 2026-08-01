Сьогоднішня ціна Pigeon Doctor

Поточна ціна Pigeon Doctor (PIGEON) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.65% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PIGEON до USD становить $ 0 за PIGEON.

Pigeon Doctor наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33,986, з циркуляційною пропозицією у 999.88M PIGEON. Протягом останніх 24 годин PIGEON торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00345467, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PIGEON змінився на -0.64% за останню годину та на +11.86% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Pigeon Doctor (PIGEON)

Ринкова капіталізація $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 33.99K$ 33.99K $ 33.99K Циркуляційне постачання 999.88M 999.88M 999.88M Загальна пропозиція 999,883,420.402158 999,883,420.402158 999,883,420.402158

Поточна ринкова капіталізація Pigeon Doctor — $ 33.99K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIGEON — 999.88M, зі загальною пропозицією 999883420.402158. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 33.99K.