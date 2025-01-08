Сьогоднішня ціна PigCat (PC)

Поточна ціна PigCat (PC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 23.30K USD. Ціна PC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PigCat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 219.70 USD

- зміна ціни PigCat протягом дня — -11.32%

- циркуляційна пропозиція – 999.96M USD

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