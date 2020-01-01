Токеноміка pig wif hat (PIGWIF) Дізнайтеся ключову інформацію про pig wif hat (PIGWIF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація pig wif hat (PIGWIF) Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem. Офіційний вебсайт: https://pigwifhat.com/ Купити PIGWIF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни pig wif hat (PIGWIF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена pig wif hat (PIGWIF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 152,29K $ 152,29K $ 152,29K Загальна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M Циркуляційна пропозиція: $ 999,97M $ 999,97M $ 999,97M FDV (повністю розведена вартість): $ 152,29K $ 152,29K $ 152,29K Історичний максимум: $ 0,00154829 $ 0,00154829 $ 0,00154829 Історичний мінімум: $ 0,00011824 $ 0,00011824 $ 0,00011824 Поточна ціна: $ 0,00015217 $ 0,00015217 $ 0,00015217 Дізнайтеся більше про ціну pig wif hat (PIGWIF)

Токеноміка pig wif hat (PIGWIF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки pig wif hat (PIGWIF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIGWIF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIGWIF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIGWIF, досліджуйте ціну токена PIGWIF в реальному часі!

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