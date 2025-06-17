Ціна pig wif hat (PIGWIF)
Поточна ціна pig wif hat (PIGWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 228,83K USD. Ціна PIGWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності pig wif hat:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни pig wif hat протягом дня — -27,67%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни pig wif hat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни pig wif hat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни pig wif hat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни pig wif hat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-27,67%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін pig wif hat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4,61%
-27,67%
-22,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.
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