Сьогоднішня ціна pig wif hat (PIGWIF)

Поточна ціна pig wif hat (PIGWIF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 228,83K USD. Ціна PIGWIF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності pig wif hat:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни pig wif hat протягом дня — -27,67%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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