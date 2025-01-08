Сьогоднішня ціна PiCoin (𝜫)

Поточна ціна PiCoin (𝜫) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.29M USD. Ціна 𝜫 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PiCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD

- зміна ціни PiCoin протягом дня — -5.37%

- циркуляційна пропозиція – 3,141.59T USD

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