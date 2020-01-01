Токеноміка Pico ($PICO) Дізнайтеся ключову інформацію про Pico ($PICO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pico ($PICO) Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain. Офіційний вебсайт: https://www.pico.meme/ Купити $PICO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pico ($PICO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pico ($PICO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 131,83K $ 131,83K $ 131,83K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 131,83K $ 131,83K $ 131,83K Історичний максимум: $ 0,00510503 $ 0,00510503 $ 0,00510503 Історичний мінімум: $ 0,00012814 $ 0,00012814 $ 0,00012814 Поточна ціна: $ 0,00013189 $ 0,00013189 $ 0,00013189 Дізнайтеся більше про ціну Pico ($PICO)

Токеноміка Pico ($PICO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pico ($PICO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PICO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PICO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PICO, досліджуйте ціну токена $PICO в реальному часі!

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