Токеноміка Pico ($PICO)

Токеноміка Pico ($PICO)

Дізнайтеся ключову інформацію про Pico ($PICO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу.
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Інформація Pico ($PICO)

Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain.

Офіційний вебсайт:
https://www.pico.meme/

Токеноміка та аналіз ціни Pico ($PICO)

Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pico ($PICO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.

Ринкова капіталізація:
$ 131,83K
$ 131,83K$ 131,83K
Загальна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Циркуляційна пропозиція:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (повністю розведена вартість):
$ 131,83K
$ 131,83K$ 131,83K
Історичний максимум:
$ 0,00510503
$ 0,00510503$ 0,00510503
Історичний мінімум:
$ 0,00012814
$ 0,00012814$ 0,00012814
Поточна ціна:
$ 0,00013189
$ 0,00013189$ 0,00013189

Токеноміка Pico ($PICO): пояснення ключових показників та варіанти використання

Розуміння токеноміки Pico ($PICO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.

Ключові показники та як вони розраховуються:

Загальна пропозиція:

Максимальна кількість токенів $PICO, які були або будуть коли-небудь створені.

Циркуляційна пропозиція:

Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.

Максимальна пропозиція:

Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PICO, яка може існувати.

FDV (повністю розведена вартість):

Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.

Рівень інфляції:

Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.

Чому ці показники важливі для трейдерів?

Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.

Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.

Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.

Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.

Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PICO, досліджуйте ціну токена $PICO в реальному часі!

Прогноз ціни $PICO

Хочете знати, куди рухається $PICO? Наша сторінка прогнозу ціни $PICO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє.

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Відмова від відповідальності

Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням.