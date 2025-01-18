Ціна Pico Staked SOL (PICOSOL)
Поточна ціна Pico Staked SOL (PICOSOL) сьогодні становить 207.72 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PICOSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pico Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.47 USD
- зміна ціни Pico Staked SOL протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pico Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pico Staked SOL до USD становила $ -14.1532722360.
За останні 60 днів зміна ціни Pico Staked SOL до USD становила $ -38.0926698840.
За останні 90 днів зміна ціни Pico Staked SOL до USD становила $ +38.55224410242934.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -14.1532722360
|-6.81%
|60 днів
|$ -38.0926698840
|-18.33%
|90 днів
|$ +38.55224410242934
|+22.79%
Останній аналіз цін Pico Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
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