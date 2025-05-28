Ціна Pico ($PICO)
Поточна ціна Pico ($PICO) сьогодні становить 0,00042069 USD з ринковою капіталізацією $ 420,69K USD. Ціна $PICO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pico:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Pico протягом дня — +16,51%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pico до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pico до USD становила $ -0,0003163699.
За останні 60 днів зміна ціни Pico до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pico до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+16,51%
|30 днів
|$ -0,0003163699
|-75,20%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pico: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
+16,51%
-79,54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pico is one of the flagship IPs of Abstract Chain—a mischievous, emotionally resonant penguin shaping a new cultural narrative. With a distinct visual identity, 100M+ views across social platforms, and a strong content pipeline (animation, lore, more), Pico is built to scale across media, community, and on-chain integrations within the Abstract ecosystem. Pico escaped, and now he's taking over the chain.
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