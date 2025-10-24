Актуальна ціна PickleCharts Token сьогодні становить 0,00253037 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PCC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PCC на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PickleCharts Token сьогодні становить 0,00253037 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PCC до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PCC на MEXC вже зараз.

Ціна PickleCharts Token (PCC)

Актуальна ціна 1 PCC до USD:

$0,00253037
$0,00253037$0,00253037
+0,60%1D
Графік ціни PickleCharts Token (PCC) в реальному часі
Інформація щодо ціни PickleCharts Token (PCC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00246917
$ 0,00246917$ 0,00246917
Мін. за 24 год
$ 0,00253335
$ 0,00253335$ 0,00253335
Макс. за 24 год

$ 0,00246917
$ 0,00246917$ 0,00246917

$ 0,00253335
$ 0,00253335$ 0,00253335

$ 0,00764956
$ 0,00764956$ 0,00764956

$ 0,00232296
$ 0,00232296$ 0,00232296

+0,66%

-0,71%

-0,71%

Актуальна ціна PickleCharts Token (PCC) становить $0,00253037. За останні 24 години PCC торгувався між мінімумом у $ 0,00246917 і максимумом у $ 0,00253335, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PCC становить $ 0,00764956, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00232296.

Що стосується короткострокових результатів, то PCC змінився на -- за останню годину, +0,66% за 24 години та на -0,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PickleCharts Token (PCC)

$ 42,42K
$ 42,42K$ 42,42K

$ 50,01K
$ 50,01K$ 50,01K

16,76M
16,76M 16,76M

19 762 783,78091943
19 762 783,78091943 19 762 783,78091943

Поточна ринкова капіталізація PickleCharts Token — $ 42,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCC — 16,76M, зі загальною пропозицією 19762783.78091943. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,01K.

Історія ціни PickleCharts Token (PCC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PickleCharts Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PickleCharts Token до USD становила $ -0,0004999221.
За останні 60 днів зміна ціни PickleCharts Token до USD становила $ -0,0011009480.
За останні 90 днів зміна ціни PickleCharts Token до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,66%
30 днів$ -0,0004999221-19,75%
60 днів$ -0,0011009480-43,50%
90 днів$ 0--

Що таке PickleCharts Token (PCC)

PickleCharts Token (PCC) is the native utility token powering Pickle Charts, a revolutionary DeFi trading platform designed to solve critical challenges in decentralized finance. Built on Binance Smart Chain with a fixed supply of 20 million tokens, PCC features enterprise-grade security with a 9.6/10 security score and 98% bot protection effectiveness. The platform combines real-time honeypot detection with 99.7% accuracy, comprehensive token analytics, interactive wallet bubble maps, and advanced security tools. PCC employs a deflationary tokenomics model with a 3% tax on LP sells only, automatically distributing rewards to stakers while burning tokens to reduce supply. The project features professional 2-year team vesting, anti-bot protection mechanisms, and multiple utility layers including premium platform access, enhanced analytics, token promotion opportunities, and roadmap participation for involved users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PickleCharts Token (PCC)

Прогноз ціни PickleCharts Token (USD)

Скільки коштуватиме PickleCharts Token (PCC) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PickleCharts Token (PCC) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PickleCharts Token.

Перегляньте прогноз ціни PickleCharts Token вже зараз!

PCC до місцевих валют

Токеноміка PickleCharts Token (PCC)

Розуміння токеноміки PickleCharts Token (PCC) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PCC зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PickleCharts Token (PCC)

Скільки сьогодні коштує PickleCharts Token (PCC)?
Актуальна ціна PCC у USD становить 0,00253037 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PCC до USD?
Поточна ціна PCC до USD — $ 0,00253037. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PickleCharts Token?
Ринкова капіталізація PCC — $ 42,42K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PCC?
Циркуляційна пропозиція PCC — 16,76M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PCC?
PCC досяг історичної максимальної ціни у 0,00764956 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PCC?
Історична мінімальна ціна PCC становила 0,00232296 USD.
Який обсяг торгівлі PCC?
Актуальний обсяг торгівлі PCC за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PCC цього року?
PCC може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PCC для поглибленого аналізу.
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

