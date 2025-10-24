Інформація щодо ціни PickleCharts Token (PCC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00246917 $ 0,00246917 $ 0,00246917 Мін. за 24 год $ 0,00253335 $ 0,00253335 $ 0,00253335 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00246917$ 0,00246917 $ 0,00246917 Макс. за 24 год $ 0,00253335$ 0,00253335 $ 0,00253335 Рекордний максимум $ 0,00764956$ 0,00764956 $ 0,00764956 Найнижча ціна $ 0,00232296$ 0,00232296 $ 0,00232296 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,66% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,71%

Актуальна ціна PickleCharts Token (PCC) становить $0,00253037. За останні 24 години PCC торгувався між мінімумом у $ 0,00246917 і максимумом у $ 0,00253335, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PCC становить $ 0,00764956, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00232296.

Що стосується короткострокових результатів, то PCC змінився на -- за останню годину, +0,66% за 24 години та на -0,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PickleCharts Token (PCC)

Ринкова капіталізація $ 42,42K$ 42,42K $ 42,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,01K$ 50,01K $ 50,01K Циркуляційне постачання 16,76M 16,76M 16,76M Загальна пропозиція 19 762 783,78091943 19 762 783,78091943 19 762 783,78091943

Поточна ринкова капіталізація PickleCharts Token — $ 42,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PCC — 16,76M, зі загальною пропозицією 19762783.78091943. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,01K.