Токеноміка Pickle Finance (PICKLE) Дізнайтеся ключову інформацію про Pickle Finance (PICKLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Pickle Finance (PICKLE) Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms. Офіційний вебсайт: https://pickle.finance/ Купити PICKLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Pickle Finance (PICKLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Pickle Finance (PICKLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 80,19K $ 80,19K $ 80,19K Загальна пропозиція: $ 3,49M $ 3,49M $ 3,49M Циркуляційна пропозиція: $ 1,65M $ 1,65M $ 1,65M FDV (повністю розведена вартість): $ 169,23K $ 169,23K $ 169,23K Історичний максимум: $ 85,24 $ 85,24 $ 85,24 Історичний мінімум: $ 0,04249673 $ 0,04249673 $ 0,04249673 Поточна ціна: $ 0,04850288 $ 0,04850288 $ 0,04850288 Дізнайтеся більше про ціну Pickle Finance (PICKLE)

Токеноміка Pickle Finance (PICKLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Pickle Finance (PICKLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PICKLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PICKLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PICKLE, досліджуйте ціну токена PICKLE в реальному часі!

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