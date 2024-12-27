Сьогоднішня ціна Pickle Finance (PICKLE)

Поточна ціна Pickle Finance (PICKLE) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна PICKLE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pickle Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.48 USD

- зміна ціни Pickle Finance протягом дня — -0.79%

- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD

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