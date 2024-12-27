Ціна Pickle Finance (PICKLE)
Поточна ціна Pickle Finance (PICKLE) сьогодні становить 1.17 USD з ринковою капіталізацією $ 1.83M USD. Ціна PICKLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pickle Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 77.48 USD
- зміна ціни Pickle Finance протягом дня — -0.79%
- циркуляційна пропозиція – 1.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pickle Finance до USD становила $ -0.009432072842795.
За останні 30 днів зміна ціни Pickle Finance до USD становила $ +0.2383956900.
За останні 60 днів зміна ціни Pickle Finance до USD становила $ +0.8355029670.
За останні 90 днів зміна ціни Pickle Finance до USD становила $ +0.3905885823066753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.009432072842795
|-0.79%
|30 днів
|$ +0.2383956900
|+20.38%
|60 днів
|$ +0.8355029670
|+71.41%
|90 днів
|$ +0.3905885823066753
|+50.11%
Останній аналіз цін Pickle Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.02%
-0.79%
+13.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
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