Ціна Pichi Finance (PCH)
Поточна ціна Pichi Finance (PCH) сьогодні становить 0.00132874 USD з ринковою капіталізацією $ 163.43K USD. Ціна PCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pichi Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 109.39K USD
- зміна ціни Pichi Finance протягом дня — -8.08%
- циркуляційна пропозиція – 121.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pichi Finance до USD становила $ -0.000116820359873025.
За останні 30 днів зміна ціни Pichi Finance до USD становила $ -0.0001746644.
За останні 60 днів зміна ціни Pichi Finance до USD становила $ -0.0003343410.
За останні 90 днів зміна ціни Pichi Finance до USD становила $ -0.005010802443788183.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000116820359873025
|-8.08%
|30 днів
|$ -0.0001746644
|-13.14%
|60 днів
|$ -0.0003343410
|-25.16%
|90 днів
|$ -0.005010802443788183
|-79.04%
Останній аналіз цін Pichi Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-8.08%
+24.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pichi Finance is a trustless points trading protocol that leverages on the ERC-6551 standard, to allow price discovery on tokens Pre and Post-TGE. The ERC-6551 allows for NFTs minted in Pichi to be treated like normal self-custodial wallets - allowing them to own assets, and even points. We are also creating a platform for users to trade vested and/or locked tokens without the need to compromise private key. They can then be traded on our marketplace trustlessly, without any collateral needed.
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