Токеноміка Piccolo Inu (PINU) Дізнайтеся ключову інформацію про Piccolo Inu (PINU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Piccolo Inu (PINU) Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening. Офіційний вебсайт: https://www.piccoloinu.com/ Whitepaper: https://www.piccoloinu.com/_files/ugd/311edd_62f5a8037e0e483a869798b35390b0bb.pdf Купити PINU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Piccolo Inu (PINU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Piccolo Inu (PINU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Загальна пропозиція: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T Циркуляційна пропозиція: $ 100,00T $ 100,00T $ 100,00T FDV (повністю розведена вартість): $ 445,84K $ 445,84K $ 445,84K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Piccolo Inu (PINU)

Токеноміка Piccolo Inu (PINU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Piccolo Inu (PINU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PINU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PINU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PINU, досліджуйте ціну токена PINU в реальному часі!

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