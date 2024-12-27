Ціна Piccolo Inu (PINU)
Поточна ціна Piccolo Inu (PINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 773.23K USD. Ціна PINU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Piccolo Inu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17 USD
- зміна ціни Piccolo Inu протягом дня — +2.93%
- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Piccolo Inu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Piccolo Inu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Piccolo Inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Piccolo Inu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.93%
|30 днів
|$ 0
|-1.54%
|60 днів
|$ 0
|+12.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Piccolo Inu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.18%
+2.93%
+5.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Piccolo Inu is a community-driven token on the Ethereum Mainnet. We created $PINU to provide our holders with leading tokenomics within the DeFi space. Our frictionless generation protocol makes you earn passive income without having to do anything at all. 2% of every transaction automatically goes to holders, 7% goes to marketing, and random buy backs. Static Rewards are a new and innovative solution to many issues. Firstly, rewards are directly correlated to the amount of trading volume at any given time. This type of system allows for a better, fairer, and more all-around balanced experience for holders. Oftentimes farms have unsustainable APYs that end up only rewarding the earliest buyers, those who buy later often have to deal with an impossible amount of sell pressure. Static rewards prevent this from happening.
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