Сьогоднішня ціна Piccolo Inu (PINU)

Поточна ціна Piccolo Inu (PINU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 773.23K USD. Ціна PINU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Piccolo Inu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.17 USD

- зміна ціни Piccolo Inu протягом дня — +2.93%

- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD

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