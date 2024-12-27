Сьогоднішня ціна Picasso (PICA)

Поточна ціна Picasso (PICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна PICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Picasso:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.80K USD

- зміна ціни Picasso протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 9.14B USD

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