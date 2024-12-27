Ціна Picasso (PICA)
Поточна ціна Picasso (PICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.50M USD. Ціна PICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Picasso:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 76.80K USD
- зміна ціни Picasso протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 9.14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Picasso до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Picasso до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Picasso до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Picasso до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.51%
|30 днів
|$ 0
|-28.88%
|60 днів
|$ 0
|-18.74%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Picasso: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
+0.51%
+3.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Picasso is a DeFi infrastructure-focused Layer 1 protocol designed to address the challenges of cross-chain interoperability and security. It achieves this by extending the Inter-Blockchain Communication (IBC) protocol to connect multiple ecosystems, including Solana, Ethereum, Cosmos, and Polkadot. Picasso functions as a cross-ecosystem IBC hub, enabling secure asset transfers and facilitating the cross-pollination of assets, builders, and communities between these networks. The project also introduces a Generalized Restaking Layer, allowing users to enhance the security of various blockchain networks by restaking assets across multiple Proof-of-Stake (PoS) systems.
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