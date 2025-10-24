Інформація щодо ціни Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,14% Зміна ціни (1 дн.) +3,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,97% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,97%

Актуальна ціна Pi Network Dog (PIDOG) становить --. За останні 24 години PIDOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIDOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIDOG змінився на +0,14% за останню годину, +3,49% за 24 години та на -17,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Pi Network Dog (PIDOG)

Ринкова капіталізація $ 224,00K$ 224,00K $ 224,00K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 5,23T 5,23T 5,23T Загальна пропозиція 31 415 850 377 847,43 31 415 850 377 847,43 31 415 850 377 847,43

Поточна ринкова капіталізація Pi Network Dog — $ 224,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIDOG — 5,23T, зі загальною пропозицією 31415850377847.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.