Актуальна ціна Pi Network Dog сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PIDOG до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого.

Інформація щодо ціни Pi Network Dog (PIDOG) (USD)

Актуальна ціна Pi Network Dog (PIDOG) становить --. За останні 24 години PIDOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIDOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PIDOG змінився на +0,14% за останню годину, +3,49% за 24 години та на -17,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Поточна ринкова капіталізація Pi Network Dog — $ 224,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIDOG — 5,23T, зі загальною пропозицією 31415850377847.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.

PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.

By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.

Актуальна ціна PIDOG у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Поточна ціна PIDOG до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Ринкова капіталізація PIDOG — $ 224,00K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Циркуляційна пропозиція PIDOG — 5,23T USD.
PIDOG досяг історичної максимальної ціни у 0 USD.
Історична мінімальна ціна PIDOG становила 0 USD.
Актуальний обсяг торгівлі PIDOG за 24 години — -- USD.
PIDOG може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PIDOG для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Pi Network Dog (PIDOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

