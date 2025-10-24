Ціна Pi Network Dog (PIDOG)
Актуальна ціна Pi Network Dog (PIDOG) становить --. За останні 24 години PIDOG торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIDOG становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.
Що стосується короткострокових результатів, то PIDOG змінився на +0,14% за останню годину, +3,49% за 24 години та на -17,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Pi Network Dog — $ 224,00K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIDOG — 5,23T, зі загальною пропозицією 31415850377847.43. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pi Network Dog до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3,49%
|30 днів
|$ 0
|-27,03%
|60 днів
|$ 0
|+24,89%
|90 днів
|$ 0
|--
PIDOG is a community-driven meme coin created with the mission to promote and actively support the Pi Network ecosystem. Designed to be more than just a typical meme coin, PIDOG aims to amplify awareness and foster deeper engagement with the Pi Network by leveraging its fun, relatable, and engaging branding. The project recognizes the immense potential of combining the viral nature of meme culture with the ever-growing crypto community, creating an avenue for Pi Network users to connect with the broader cryptocurrency space in a unique and innovative way.
By acting as both a promotional tool and a community symbol, PIDOG seeks to bridge the gap between lighthearted crypto entertainment and meaningful blockchain adoption. Its playful yet purpose-driven approach makes it stand out, ensuring that it not only appeals to crypto enthusiasts but also resonates with Pi Network’s global community of millions of users. Through this synergy, PIDOG continues to grow as a vibrant and influential presence within the crypto landscape.
