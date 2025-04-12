Ціна Physical Gold (GOLD)
Поточна ціна Physical Gold (GOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 412.82K USD. Ціна GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Physical Gold:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Physical Gold протягом дня — -18.95%
- циркуляційна пропозиція – 999.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Physical Gold до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Physical Gold до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Physical Gold до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Physical Gold до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-18.95%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Physical Gold: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-18.95%
+31.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Where Physical Gold Becomes Virtual Treasure. GOLD is a token based on SOLANA blockchain, GOLD aim to maintain virtual asset as valuable as GOLD, virtual variants of real gold, tradeable with gold in the future with 1:1 quantity. GOLD is a revolutionary cryptocurrency that embodies the value, luxury, and scarcity of gold. Our mission is to create a store of value that empowers individuals to secure their financial futures.
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