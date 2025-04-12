Сьогоднішня ціна Physical Gold (GOLD)

Поточна ціна Physical Gold (GOLD) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 412.82K USD. Ціна GOLD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Physical Gold:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Physical Gold протягом дня — -18.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.46M USD

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