Ціна PHUX Governance Token (PHUX)
Поточна ціна PHUX Governance Token (PHUX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHUX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PHUX Governance Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD
- зміна ціни PHUX Governance Token протягом дня — -1.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PHUX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHUX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PHUX Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PHUX Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PHUX Governance Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PHUX Governance Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.33%
|30 днів
|$ 0
|-33.84%
|60 днів
|$ 0
|-32.80%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PHUX Governance Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
-1.33%
+13.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PHUX, also known as Pulse & Hex Universe Xchange, is a programmable liquidity protocol and decentralized automated market maker (AMM) built on PulseChain. PHUX serves as a versatile component for customizable liquidity solutions, providing a flexible building block for tailoring liquidity needs. It allows users to create Liquidity Pools, Indices, and Stable Swaps on PulseChain.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PHUX до AUD
A$--
|1 PHUX до GBP
￡--
|1 PHUX до EUR
€--
|1 PHUX до USD
$--
|1 PHUX до MYR
RM--
|1 PHUX до TRY
₺--
|1 PHUX до JPY
¥--
|1 PHUX до RUB
₽--
|1 PHUX до INR
₹--
|1 PHUX до IDR
Rp--
|1 PHUX до PHP
₱--
|1 PHUX до EGP
￡E.--
|1 PHUX до BRL
R$--
|1 PHUX до CAD
C$--
|1 PHUX до BDT
৳--
|1 PHUX до NGN
₦--
|1 PHUX до UAH
₴--
|1 PHUX до VES
Bs--
|1 PHUX до PKR
Rs--
|1 PHUX до KZT
₸--
|1 PHUX до THB
฿--
|1 PHUX до TWD
NT$--
|1 PHUX до CHF
Fr--
|1 PHUX до HKD
HK$--
|1 PHUX до MAD
.د.م--