Сьогоднішня ціна PHUX Governance Token (PHUX)

Поточна ціна PHUX Governance Token (PHUX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHUX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PHUX Governance Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.26K USD

- зміна ціни PHUX Governance Token протягом дня — -1.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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