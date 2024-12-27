Сьогоднішня ціна Phuture (PHTR)

Поточна ціна Phuture (PHTR) сьогодні становить 0.00208651 USD з ринковою капіталізацією $ 129.77K USD. Ціна PHTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phuture:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.01 USD

- зміна ціни Phuture протягом дня — +2.44%

- циркуляційна пропозиція – 62.17M USD

Отримуйте оновлення цін PHTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHTR.