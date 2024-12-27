Ціна Phuture (PHTR)
Поточна ціна Phuture (PHTR) сьогодні становить 0.00208651 USD з ринковою капіталізацією $ 129.77K USD. Ціна PHTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phuture:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 21.01 USD
- зміна ціни Phuture протягом дня — +2.44%
- циркуляційна пропозиція – 62.17M USD
Отримуйте оновлення цін PHTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHTR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phuture до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phuture до USD становила $ +0.0011281561.
За останні 60 днів зміна ціни Phuture до USD становила $ -0.0003378648.
За останні 90 днів зміна ціни Phuture до USD становила $ -0.0010963111595547255.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.44%
|30 днів
|$ +0.0011281561
|+54.07%
|60 днів
|$ -0.0003378648
|-16.19%
|90 днів
|$ -0.0010963111595547255
|-34.44%
Останній аналіз цін Phuture: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.09%
+2.44%
-13.96%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phuture builds decentralised, non-custodial index products covering the biggest trends and sectors in crypto.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PHTR до AUD
A$0.003338416
|1 PHTR до GBP
￡0.0016483429
|1 PHTR до EUR
€0.0019821845
|1 PHTR до USD
$0.00208651
|1 PHTR до MYR
RM0.0093266997
|1 PHTR до TRY
₺0.0734660171
|1 PHTR до JPY
¥0.3291886827
|1 PHTR до RUB
₽0.2190626849
|1 PHTR до INR
₹0.1783548748
|1 PHTR до IDR
Rp33.6533823853
|1 PHTR до PHP
₱0.1214140169
|1 PHTR до EGP
￡E.0.1061407637
|1 PHTR до BRL
R$0.0128946318
|1 PHTR до CAD
C$0.0029837093
|1 PHTR до BDT
৳0.2494005403
|1 PHTR до NGN
₦3.2298757498
|1 PHTR до UAH
₴0.0875499596
|1 PHTR до VES
Bs0.10641201
|1 PHTR до PKR
Rs0.5808635189
|1 PHTR до KZT
₸1.0924131756
|1 PHTR до THB
฿0.07094134
|1 PHTR до TWD
NT$0.0684583931
|1 PHTR до CHF
Fr0.001877859
|1 PHTR до HKD
HK$0.0161913176
|1 PHTR до MAD
.د.م0.0210528859