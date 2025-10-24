Інформація щодо ціни PHUMPTOM (PHUM) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,97% Зміна ціни (1 дн.) -1,19% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -6,87%

Актуальна ціна PHUMPTOM (PHUM) становить --. За останні 24 години PHUM торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHUM становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHUM змінився на -0,97% за останню годину, -1,19% за 24 години та на -6,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PHUMPTOM (PHUM)

Ринкова капіталізація $ 5,08K$ 5,08K $ 5,08K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,08K$ 5,08K $ 5,08K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 998 625,36 999 998 625,36 999 998 625,36

Поточна ринкова капіталізація PHUMPTOM — $ 5,08K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHUM — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999998625.36. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,08K.