Сьогоднішня ціна Phteven (PHTEVE)

Поточна ціна Phteven (PHTEVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.03K USD. Ціна PHTEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phteven:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.13 USD

- зміна ціни Phteven протягом дня — -8.40%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

Отримуйте оновлення цін PHTEVE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PHTEVE.