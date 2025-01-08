Ціна Phteven (PHTEVE)
Поточна ціна Phteven (PHTEVE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 68.03K USD. Ціна PHTEVE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phteven:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 208.13 USD
- зміна ціни Phteven протягом дня — -8.40%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phteven до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phteven до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phteven до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phteven до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.40%
|30 днів
|$ 0
|-44.33%
|60 днів
|$ 0
|-32.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phteven: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.34%
-8.40%
+3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PHTEVE is a meme token inspired by Tuna the dog, a beloved internet sensation. Built on the Solana blockchain, PHTEVE aims to provide a fun and engaging way for the community to interact and share their love for Tuna -aka Ptheven
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