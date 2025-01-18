Ціна PhotonSwap (PHOTON)
Поточна ціна PhotonSwap (PHOTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHOTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PhotonSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.65 USD
- зміна ціни PhotonSwap протягом дня — +1.31%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PhotonSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PhotonSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PhotonSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PhotonSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.31%
|30 днів
|$ 0
|-20.86%
|60 днів
|$ 0
|-26.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PhotonSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.31%
+6.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Native DEX token for PhotonSwap
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