Сьогоднішня ціна Phore (PHR)

Поточна ціна Phore (PHR) сьогодні становить 0.00126166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phore:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни Phore протягом дня — +14.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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