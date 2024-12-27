Ціна Phonon DAO (PHONON)
Поточна ціна Phonon DAO (PHONON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 626.87K USD. Ціна PHONON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phonon DAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.32 USD
- зміна ціни Phonon DAO протягом дня — +2.56%
- циркуляційна пропозиція – 7.17B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phonon DAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phonon DAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phonon DAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phonon DAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+2.56%
|30 днів
|$ 0
|-40.56%
|60 днів
|$ 0
|-53.98%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phonon DAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.17%
+2.56%
-41.45%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.
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