Сьогоднішня ціна Phonon DAO (PHONON)

Поточна ціна Phonon DAO (PHONON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 626.87K USD. Ціна PHONON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phonon DAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.32 USD

- зміна ціни Phonon DAO протягом дня — +2.56%

- циркуляційна пропозиція – 7.17B USD

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