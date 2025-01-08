Сьогоднішня ціна PhoenixDAO (PHNX)

Поточна ціна PhoenixDAO (PHNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.05K USD. Ціна PHNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PhoenixDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.50 USD

- зміна ціни PhoenixDAO протягом дня — -1.35%

- циркуляційна пропозиція – 51.90M USD

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