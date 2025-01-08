Ціна PhoenixDAO (PHNX)
Поточна ціна PhoenixDAO (PHNX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 30.05K USD. Ціна PHNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PhoenixDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.50 USD
- зміна ціни PhoenixDAO протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 51.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PhoenixDAO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PhoenixDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PhoenixDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PhoenixDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.35%
|30 днів
|$ 0
|+68.77%
|60 днів
|$ 0
|+223.43%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PhoenixDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-1.35%
-0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Phoenix DAO foundation is launching a new token (PHNX) that is forked from an existing open-source community driven project, Hydro Blockchain (formally known as Project Hydro). Phoenix DAO solves the centralized issues at the core of the original Hydro project with a community built DAO, a healthier token distribution plan with built-in smart contracts, added use cases, and an updated token supply. The PHNX ecosystem includes the following protocols; Authentication, Identity, Payments, Storage, Tokenization which will be the backbone of the ecosystem fuelling the dApp Store and an Events Marketplace
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