Токеноміка Phoenixcoin (PXC) Дізнайтеся ключову інформацію про Phoenixcoin (PXC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phoenixcoin (PXC) Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin. Офіційний вебсайт: http://phoenixcoin.org/ Купити PXC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phoenixcoin (PXC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phoenixcoin (PXC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 959,93K $ 959,93K $ 959,93K Загальна пропозиція: $ 92,46M $ 92,46M $ 92,46M Циркуляційна пропозиція: $ 92,46M $ 92,46M $ 92,46M FDV (повністю розведена вартість): $ 959,98K $ 959,98K $ 959,98K Історичний максимум: $ 0,102731 $ 0,102731 $ 0,102731 Історичний мінімум: $ 0,00008772 $ 0,00008772 $ 0,00008772 Поточна ціна: $ 0,01038218 $ 0,01038218 $ 0,01038218 Дізнайтеся більше про ціну Phoenixcoin (PXC)

Токеноміка Phoenixcoin (PXC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phoenixcoin (PXC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PXC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PXC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PXC, досліджуйте ціну токена PXC в реальному часі!

Прогноз ціни PXC Хочете знати, куди рухається PXC? Наша сторінка прогнозу ціни PXC поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена PXC зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!