Ціна Phoenixcoin (PXC)
Поточна ціна Phoenixcoin (PXC) сьогодні становить 0.01412471 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна PXC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phoenixcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.65 USD
- зміна ціни Phoenixcoin протягом дня — +0.99%
- циркуляційна пропозиція – 91.91M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phoenixcoin до USD становила $ +0.00013817.
За останні 30 днів зміна ціни Phoenixcoin до USD становила $ +0.0002108522.
За останні 60 днів зміна ціни Phoenixcoin до USD становила $ +0.0082305518.
За останні 90 днів зміна ціни Phoenixcoin до USD становила $ +0.00528868941095753.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00013817
|+0.99%
|30 днів
|$ +0.0002108522
|+1.49%
|60 днів
|$ +0.0082305518
|+58.27%
|90 днів
|$ +0.00528868941095753
|+59.85%
Останній аналіз цін Phoenixcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+0.99%
+2.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
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