Сьогоднішня ціна Phoenixcoin (PXC)

Поточна ціна Phoenixcoin (PXC) сьогодні становить 0.01412471 USD з ринковою капіталізацією $ 1.30M USD. Ціна PXC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phoenixcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36.65 USD

- зміна ціни Phoenixcoin протягом дня — +0.99%

- циркуляційна пропозиція – 91.91M USD

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