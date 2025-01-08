Ціна Phoenix Finance (PHX)
Поточна ціна Phoenix Finance (PHX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 61.97K USD. Ціна PHX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phoenix Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.84 USD
- зміна ціни Phoenix Finance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 64.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phoenix Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Phoenix Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Phoenix Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phoenix Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+7.42%
|60 днів
|$ 0
|-31.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phoenix Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+3.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phoenix Finance is a DeFi platform specialised in crypto financial derivatives. Besides mining and staking opportunities, our users can trade both options and decentralised leveraged tokens. Options are traded using a pooled assets mechanism that allows for premiums to be shared and risks diversified. Decentralised leveraged tokens provide stable leverage, simplicity and do away with the usual difficulties associated with trading on margin.
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