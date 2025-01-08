Сьогоднішня ціна PHOENIX (PHX)

Поточна ціна PHOENIX (PHX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 118.09K USD. Ціна PHX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PHOENIX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни PHOENIX протягом дня — 0.00%

- циркуляційна пропозиція – 339.20B USD

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