Сьогоднішня ціна Philosoraptor (RAPTOR)

Поточна ціна Philosoraptor (RAPTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.74K USD. Ціна RAPTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Philosoraptor:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19K USD

- зміна ціни Philosoraptor протягом дня — -21.51%

- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD

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