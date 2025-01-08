Ціна Philosoraptor (RAPTOR)
Поточна ціна Philosoraptor (RAPTOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 40.74K USD. Ціна RAPTOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Philosoraptor:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.19K USD
- зміна ціни Philosoraptor протягом дня — -21.51%
- циркуляційна пропозиція – 998.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Philosoraptor до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Philosoraptor до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Philosoraptor до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Philosoraptor до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.51%
|30 днів
|$ 0
|-31.00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Philosoraptor: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.05%
-21.51%
-28.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The blockchain's answer to the universe's big questions, wrapped in a meme. Every transaction is a philosophical debate, and every holder staked in thought. Like the Philosoraptor meme, $RAPTOR is timeless. It's not about the next big pump; it's about questioning why we even care about pumps in the first place. Join the cult where your wallet isn't just growing; it's evolving into the mind of a dinosaur philosopher.
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