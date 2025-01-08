Сьогоднішня ціна Phill (PHILL)

Поточна ціна Phill (PHILL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 41.36K USD. Ціна PHILL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phill:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 237.23 USD

- зміна ціни Phill протягом дня — -9.20%

- циркуляційна пропозиція – 999.45M USD

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