Сьогоднішня ціна Philip Morris xStock

Поточна ціна Philip Morris xStock (PMX) сьогодні становить $ 186.49, зі зміною 1.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMX до USD становить $ 186.49 за PMX.

Philip Morris xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 224,315, з циркуляційною пропозицією у 1.20K PMX. Протягом останніх 24 годин PMX торгувався між $ 184.36 (мінімум) та $ 188.51 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 289.84, тоді як історичний мінімум — $ 144.78.

У короткостроковій динаміці PMX змінився на +0.01% за останню годину та на +0.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.19K.

Ринкова інформація щодо Philip Morris xStock (PMX)

Ринкова капіталізація $ 224.32K$ 224.32K $ 224.32K Обсяг (за 24 год) $ 1.19K$ 1.19K $ 1.19K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 86.52M$ 86.52M $ 86.52M Циркуляційне постачання 1.20K 1.20K 1.20K Загальна пропозиція 463,926.2250228814 463,926.2250228814 463,926.2250228814

Поточна ринкова капіталізація Philip Morris xStock — $ 224.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.19K. Циркуляційна пропозиція PMX — 1.20K, зі загальною пропозицією 463926.2250228814. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86.52M.