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Поточна ціна Philip Morris xStock сьогодні становить 186.49 USD. Ринкова капіталізація PMX становить 224,315 USD. Відстежуйте оновлення цін PMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Philip Morris xStock сьогодні становить 186.49 USD. Ринкова капіталізація PMX становить 224,315 USD. Відстежуйте оновлення цін PMX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Philip Morris xStock (PMX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PMX до USD:

$186.5
$186.5$186.5
-0.01%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Philip Morris xStock (PMX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:43:54 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Philip Morris xStock

Поточна ціна Philip Morris xStock (PMX) сьогодні становить $ 186.49, зі зміною 1.06% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PMX до USD становить $ 186.49 за PMX.

Philip Morris xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 224,315, з циркуляційною пропозицією у 1.20K PMX. Протягом останніх 24 годин PMX торгувався між $ 184.36 (мінімум) та $ 188.51 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 289.84, тоді як історичний мінімум — $ 144.78.

У короткостроковій динаміці PMX змінився на +0.01% за останню годину та на +0.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1.19K.

Ринкова інформація щодо Philip Morris xStock (PMX)

$ 224.32K
$ 224.32K$ 224.32K

$ 1.19K
$ 1.19K$ 1.19K

$ 86.52M
$ 86.52M$ 86.52M

1.20K
1.20K 1.20K

463,926.2250228814
463,926.2250228814 463,926.2250228814

Поточна ринкова капіталізація Philip Morris xStock — $ 224.32K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1.19K. Циркуляційна пропозиція PMX — 1.20K, зі загальною пропозицією 463926.2250228814. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 86.52M.

Історія ціни Philip Morris xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 184.36
$ 184.36$ 184.36
Мін. за 24 год
$ 188.51
$ 188.51$ 188.51
Макс. за 24 год

$ 184.36
$ 184.36$ 184.36

$ 188.51
$ 188.51$ 188.51

$ 289.84
$ 289.84$ 289.84

$ 144.78
$ 144.78$ 144.78

+0.01%

-1.05%

+0.68%

+0.68%

Історія ціни Philip Morris xStock (PMX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Philip Morris xStock до USD становила $ -1.994546256896598.
За останні 30 днів зміна ціни Philip Morris xStock до USD становила $ -1.7001733830.
За останні 60 днів зміна ціни Philip Morris xStock до USD становила $ -0.4390161090.
За останні 90 днів зміна ціни Philip Morris xStock до USD становила $ -0.0033132460587.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -1.994546256896598-1.05%
30 днів$ -1.7001733830-0.91%
60 днів$ -0.4390161090-0.23%
90 днів$ -0.0033132460587-0.00%

Прогноз ціни Philip Morris xStock

Прогноз ціни Philip Morris xStock (PMX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PMX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Philip Morris xStock (PMX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Philip Morris xStock потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Philip Morris xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PMX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Philip Morris xStock.

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Ресурс Philip Morris xStock (PMX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemEthereum EcosystemReal World Assets (RWA)

Про Philip Morris xStock

Яка зараз ціна Philip Morris xStock?

Поточна оцінка становить ₴8220.4483945672944000, що вказує на зміну ціни у розмірі -1.05% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на PMX?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Philip Morris xStock?

З ринковою капіталізацією ₴9887768.14642802640000 Philip Morris xStock займає #4566 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

PMX зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є PMX сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴8126.5583464122816000 та ₴8309.4896608927056000, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Philip Morris xStock?

До таких факторів належать обігове надходження (1202.811675387996 токенів), тенденції прийняття у Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Philip Morris xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:43:54 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Philip Morris xStock (PMX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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$0.002180
$0.002180$0.002180

+67.69%

Stupid Faces

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UPID

$0.05265
$0.05265$0.05265

+59.54%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0.00618
$0.00618$0.00618

+37.33%

Aether Network

Aether Network

AET

$0.0134
$0.0134$0.0134

+27.61%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2.7684
$2.7684$2.7684

+14.39%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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