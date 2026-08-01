Сьогоднішня ціна Phili Inu

Поточна ціна Phili Inu (PHIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHIL до USD становить $ 0 за PHIL.

Phili Inu наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 17 133,49, з циркуляційною пропозицією у 1 000,00T PHIL. Протягом останніх 24 годин PHIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHIL змінився на -34,20% за останню годину та на -42,48% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Phili Inu (PHIL)

Ринкова капіталізація $ 17,13K$ 17,13K $ 17,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,13K$ 17,13K $ 17,13K Циркуляційне постачання 1 000,00T 1 000,00T 1 000,00T Загальна пропозиція 1,0e+15 1,0e+15 1,0e+15

Поточна ринкова капіталізація Phili Inu — $ 17,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHIL — 1 000,00T, зі загальною пропозицією 1.0e+15. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,13K.