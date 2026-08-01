Сьогоднішня ціна Phil

Поточна ціна Phil (PHIL) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,48% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHIL до USD становить $ 0 за PHIL.

Phil наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 158 096, з циркуляційною пропозицією у 1,00B PHIL. Протягом останніх 24 годин PHIL торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,075164, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHIL змінився на -0,81% за останню годину та на -2,49% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 10,42.

Ринкова інформація щодо Phil (PHIL)

Ринкова капіталізація $ 158,10K$ 158,10K $ 158,10K Обсяг (за 24 год) $ 10,42$ 10,42 $ 10,42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 158,10K$ 158,10K $ 158,10K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Phil — $ 158,10K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 10,42. Циркуляційна пропозиція PHIL — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 158,10K.