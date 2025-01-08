Сьогоднішня ціна Phicoin (PHI)

Поточна ціна Phicoin (PHI) сьогодні становить 0.01872561 USD з ринковою капіталізацією $ 3.96M USD. Ціна PHI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phicoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.71K USD

- зміна ціни Phicoin протягом дня — +2.54%

- циркуляційна пропозиція – 210.84M USD

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