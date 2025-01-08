Ціна Phicoin (PHI)
Поточна ціна Phicoin (PHI) сьогодні становить 0.01872561 USD з ринковою капіталізацією $ 3.96M USD. Ціна PHI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phicoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.71K USD
- зміна ціни Phicoin протягом дня — +2.54%
- циркуляційна пропозиція – 210.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phicoin до USD становила $ +0.0004638.
За останні 30 днів зміна ціни Phicoin до USD становила $ +0.0144571521.
За останні 60 днів зміна ціни Phicoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Phicoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0004638
|+2.54%
|30 днів
|$ +0.0144571521
|+77.21%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Phicoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
+2.54%
+50.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The PHICOIN project aims to create a high-performance, decentralized cryptocurrency based on the Proof-of-Work (PoW) mechanism. It addresses challenges in traditional PoW mining, such as centralization and outdated hardware dominance, by introducing an innovative mining algorithm called Phihash. This algorithm is designed to enhance accessibility for everyday users with modern GPUs, promote decentralization, and ensure long-term sustainability.
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