Ціна Phiat Protocol (PHIAT)
Поточна ціна Phiat Protocol (PHIAT) сьогодні становить 0.03990655 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PHIAT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phiat Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.95K USD
- зміна ціни Phiat Protocol протягом дня — -1.39%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phiat Protocol до USD становила $ -0.00056278490589812.
За останні 30 днів зміна ціни Phiat Protocol до USD становила $ -0.0117436995.
За останні 60 днів зміна ціни Phiat Protocol до USD становила $ +0.0060640437.
За останні 90 днів зміна ціни Phiat Protocol до USD становила $ +0.00996703788125351.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00056278490589812
|-1.39%
|30 днів
|$ -0.0117436995
|-29.42%
|60 днів
|$ +0.0060640437
|+15.20%
|90 днів
|$ +0.00996703788125351
|+33.29%
Останній аналіз цін Phiat Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.54%
-1.39%
+14.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Phiat is a decentralized finance protocol that lets people lend and borrow cryptocurrencies. Borrow, Earn, Hedge, Leverage and Short.
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