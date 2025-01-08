Ціна PhenX (PNX)
Поточна ціна PhenX (PNX) сьогодні становить 0.02672736 USD з ринковою капіталізацією $ 26.73K USD. Ціна PNX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PhenX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01 USD
- зміна ціни PhenX протягом дня — -0.46%
- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD
Отримуйте оновлення цін PNX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PNX.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PhenX до USD становила $ -0.00012355724192551.
За останні 30 днів зміна ціни PhenX до USD становила $ -0.0075234845.
За останні 60 днів зміна ціни PhenX до USD становила $ -0.0076023409.
За останні 90 днів зміна ціни PhenX до USD становила $ -0.2692318321870946.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00012355724192551
|-0.46%
|30 днів
|$ -0.0075234845
|-28.14%
|60 днів
|$ -0.0076023409
|-28.44%
|90 днів
|$ -0.2692318321870946
|-90.96%
Останній аналіз цін PhenX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.46%
+11.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PhenX is a decentralized exchange (DEX) platform designed to revolutionize the trading experience by eliminating the high fees and gas costs that currently plague the industry. The platform aims to make decentralized trading accessible and cost-effective for all users by offering low gas fees and zero transaction fees. PhenX integrates advanced features such as AI-driven contract scanning for enhanced security, a feeless bridge for seamless asset transfers across blockchain networks, and a comprehensive suite of tools including charts, an order book, and portfolio management.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PNX до AUD
A$0.042763776
|1 PNX до GBP
￡0.021381888
|1 PNX до EUR
€0.0256582656
|1 PNX до USD
$0.02672736
|1 PNX до MYR
RM0.12027312
|1 PNX до TRY
₺0.9442776288
|1 PNX до JPY
¥4.2247937952
|1 PNX до RUB
₽2.86650936
|1 PNX до INR
₹2.2934747616
|1 PNX до IDR
Rp431.0863912608
|1 PNX до PHP
₱1.559541456
|1 PNX до EGP
￡E.1.353740784
|1 PNX до BRL
R$0.163036896
|1 PNX до CAD
C$0.0382201248
|1 PNX до BDT
৳3.255392448
|1 PNX до NGN
₦41.3095403424
|1 PNX до UAH
₴1.1308346016
|1 PNX до VES
Bs1.41655008
|1 PNX до PKR
Rs7.4467770432
|1 PNX до KZT
₸14.1339625152
|1 PNX до THB
฿0.9236975616
|1 PNX до TWD
NT$0.8755883136
|1 PNX до CHF
Fr0.024054624
|1 PNX до HKD
HK$0.2076715872
|1 PNX до MAD
.د.م0.2675408736