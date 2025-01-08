Сьогоднішня ціна PhenX (PNX)

Поточна ціна PhenX (PNX) сьогодні становить 0.02672736 USD з ринковою капіталізацією $ 26.73K USD. Ціна PNX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PhenX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 16.01 USD

- зміна ціни PhenX протягом дня — -0.46%

- циркуляційна пропозиція – 1.00M USD

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