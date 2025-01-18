Сьогоднішня ціна Phemex Token (PT)

Поточна ціна Phemex Token (PT) сьогодні становить 1.16 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Phemex Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14M USD

- зміна ціни Phemex Token протягом дня — +2.51%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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