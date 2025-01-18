Ціна Phecda (PCD)
Поточна ціна Phecda (PCD) сьогодні становить 0.00414375 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PCD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Phecda:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 249.48 USD
- зміна ціни Phecda протягом дня — -11.61%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Phecda до USD становила $ -0.000544378125722986.
За останні 30 днів зміна ціни Phecda до USD становила $ -0.0010348182.
За останні 60 днів зміна ціни Phecda до USD становила $ -0.0034530175.
За останні 90 днів зміна ціни Phecda до USD становила $ -0.043140355691292246.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000544378125722986
|-11.61%
|30 днів
|$ -0.0010348182
|-24.97%
|60 днів
|$ -0.0034530175
|-83.33%
|90 днів
|$ -0.043140355691292246
|-91.23%
Останній аналіз цін Phecda: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-11.61%
-10.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Phecda public blockchain project aims to build an open, transparent, and secure blockchain ecosystem. Phecda supports smart contracts, decentralized applications, and cross chain operations through high-performance blockchain solutions, promoting the widespread application and development of blockchain technology in finance, commerce, supply chain, and other fields.
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€0.0040194375
|1 PCD до USD
$0.00414375
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RM0.018646875
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₺0.1468130625
|1 PCD до JPY
¥0.6475438125
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₹0.358765875
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₱0.2426165625
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￡E.0.208845
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R$0.025276875
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C$0.005967
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৳0.503465625
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₦6.4544293125
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₴0.1744933125
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