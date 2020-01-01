Токеноміка Phavercoin (SOCIAL) Дізнайтеся ключову інформацію про Phavercoin (SOCIAL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Phavercoin (SOCIAL) Phaver is a leading decentralized social app. It allows users to secure their profiles on Lens protocol and Farcaster and cross-post across those networks. With its native token $SOCIAL, Phaver is entering from initial "DeSoc" era to "SocialFi" era, with the token's utilities tied to app's point economy and in-app wallet enabling on-chain transactions incl. tipping, gated content, gamified boosts and item collection. Users are also able to connect multiple external wallets for social and ecosystem benefits, incl. proprietary Cred score. Phaver has its own native app and supergraph connecting the largest social protocols: Lens Protocol and Farcaster. Phaver's native token $SOCIAL is omnichain fungible token on Ethereum, Base and Cyber and has in-app and protocol frames compatibility and token utility. Офіційний вебсайт: https://phaver.com/ Whitepaper: https://phaver.gitbook.io/whitepaper-phaver Купити SOCIAL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Phavercoin (SOCIAL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Phavercoin (SOCIAL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 9,51K $ 9,51K $ 9,51K Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 3,20B $ 3,20B $ 3,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 29,72K $ 29,72K $ 29,72K Історичний максимум: $ 0,01748636 $ 0,01748636 $ 0,01748636 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Phavercoin (SOCIAL)

Токеноміка Phavercoin (SOCIAL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Phavercoin (SOCIAL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів SOCIAL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів SOCIAL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку SOCIAL, досліджуйте ціну токена SOCIAL в реальному часі!

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